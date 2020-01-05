Конгресс США не удовлетворен уведомлением администрации президента об операции по ликвидации Касема Сулеймани

Конгресс США не удовлетворен уведомлением администрации президента об операции по ликвидации иранского генерала Касема

Сулеймани. В соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года президент обязан консультироваться с законодателями по применению вооруженных сил до начала их использования и в период военных действий. Во всех случаях, когда глава Белого дома вводит войска на территории других государств без объявления войны или существенно увеличивает их численность за рубежом, он обязан в течение 48 часов представить конгрессу соответствующий доклад.

Представленный администрацией документ вызвал негативную реакцию у конгрессменов-демократов. Он, по словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, «вызвал больше вопросов, чем дал ответов». Она оценила акцию американских военных как провокацию.