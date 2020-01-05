По меньшей мере, 23 человека стали жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи, десятки получили ранения

Такие предварительные данные сообщил Минздрав признанного ООН ливийского правительства национального согласия. Телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источники, сообщает о 28 погибших. Большинство из них — курсанты училища.
2020-01-05T07:29:00+03:00
2020-01-05T07:31:06+03:00
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07:29, 05 января 2020
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