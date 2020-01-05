Знаменитый ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в Саудовской Аравии

Гонка впервые пройдет на Аравийском полуострове, на территории королевства «Дакар» будет проводиться ближайшие 5 лет.

Решение организаторов перенести «Дакар» в Саудовскую Аравию вызвало немало споров, некоторые даже предлагали гонку бойкотировать. Однако, несмотря на противоречивую ситуацию знаменитый ралли-марафон все же стартовал. Здесь нужно пояснение: стартовый подиум состоялся еще накануне — торжественная церемония прошла на набережной города Джидды. Сегодня же — первый гоночный день. Участников не стало меньше, все основные претенденты на подиум приехали в Саудовскую Аравию, здесь и команда «КАМАЗ-мастер» — традиционные уже победители «Дакара» в категории грузовиков. Достаточно россиян и в других категориях: внедорожники, мотовездеходы, мотоциклы, лишь в зачете квадроциклов наших соотечественников нет. Несмотря на прямо таки сложные отношения между двумя странами, в гонке принимает участие один из сильнейших пилотов в ралли-рейдах нашего времени катарец Нассер Аль-Аттия. Участников ралли-марафона ждут 12 соревновательных дней, маршрут гонки составляет почти 8 тысяч километров, из которых 5 тысяч приходится на спецучастки.

Финиширует «Дакар» 17 января.