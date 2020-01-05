В Конгрессе депутатов Испании продолжится обсуждение и голосование по кандидатуре Педро Санчеса на пост премьера

В Конгрессе депутатов Испании продолжится обсуждение и голосование по кандидатуре лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьера. Он предложил план по урегулированию политического кризиса в стране.

В связи с существованием политического конфликта, который мы должны разрешить, я объявляю, что мы собираемся создать стол для двустороннего диалога между правительством Испании и правительством генералитета Каталонии. Мы его создадим, будем обсуждать в рамках конституции и положим конец этой территориальной конфронтации.

Санчес подчеркнул, что диалог по поводу Каталонии – это сейчас важнейший приоритет для Испании.