В Узбекистане сегодня пройдет второй тур парламентских выборов

Депутатов будут избирать в 25 округах из 150. Там ни один кандидат не набрал большинства голосов, необходимых для победы. За места борются представители всех пяти парламентских партий Узбекистана, зарегистрированных на выборах. При этом наибольшие шансы по итогам обоих туров получить большинство мест – у правящей Либерально-Демократической партии, которая 3,5 года назад выдвинула в президенты нынешнего узбекского лидера Шавката Мирзиеева. Впрочем, у нее гарантированных мест чуть менее трети. Вплотную идет партия «Миллий тикланиш», также депутатские мандаты получили социал-демократы и партия «Адолат», а кроме того – Экологическая партия, которая впервые участвовала в кампании на общих основаниях, а не с гарантированной квотой в 15 кресел. Ряд наблюдателей, работавших на первом туре парламентских выборов, считают, что они стали шагом к развитию демократического процесса в Узбекистане. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что к участию в кампании не была допущена реальная оппозиция.

Явка на первом туре парламентских выборов в Узбекистане составила чуть менее 68%.