Дональд Трамп пригрозил «очень быстрым и сильным» ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

По словам президента США, некоторые из выбранных мишеней имеют большое значение для Тегерана. О каких именно целях идет речь, он не уточнил.

Глава Белого дома пояснил в Twitter, что их число равно количеству американских заложников, «захваченных Тегераном много лет назад». «США более не хотят каких-либо угроз», — отметил Трамп.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф пообещал, что США ответят за убийство генерала Касема Сулеймани.

Зариф подчеркнул, что Иран расценивает убийство Сулеймани, как акт терроризма.