В Сингапуре трехлетняя девочка госпитализирована с неизвестной с пневмонией

Это первый подобный случай в городе-государстве, где с пятницы введен режим особого контроля за всеми прибывающими из китайского города Ухань, пишет газета «Стрейтс таймс».

По информации медиков, девочка вместе с родителями недавно побывала в городе, где первоначально была обнаружена вспышка неизвестного заболевания. Состояние ребенка не уточняется.

Число инфицированных в результате вспышки неизвестной формы пневмонии в городе Ухань возросло до 44 человек, состояние 11 из них оценивается как тяжелое, еще более 120 человек находится под наблюдением врачей.