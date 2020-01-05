Z Архив новостей новости
5 1 6 269
06:30, 05 января 2020

Структура «Альфа-групп» намерена взыскать 3,2 миллиарда рублей с богатейшей женщины России Елены Батуриной

Компания «A1» выкупила долг бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина и получила право требовать его от обанкротившейся кипрской компании Sarrio Investments Ltd. Об этом сообщил РБК представитель «A1». Там пояснили, что вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова имеет долг перед своим братом, возникший в результате покупки 25% акций компании «Интеко».
Виктор Батурин проходит процедуру банкротства и уже несколько лет пытается оспорить старые сделки с сестрой. Представитель Елены Батуриной называет все происходящее рейдерством.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 141 6 32239 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 93 6 13309 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 83 6 6457 03.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 151 6 17092 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 204 6 24088 01.01
Kобщество, история, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 81 6 10193 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 43 6 6600 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 139 6 22702 31.12
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 120 6 19743 31.12
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 12889 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 134 6 22999 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 235 6 48424 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это не может оставить никого равнодушным Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке…

5 133 6 27610 04.01
Kиран, ирак, сша, конфликты, политика, ближний восток, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

В новый год со старой дедовщиной Российская армия – глубоко больной организм, пораженный коррупцией, насильем, враньем…

5 37 6 7812 31.12
Kармия, рф, преступления, события
Голосование
Оппозиционный политик 2019 года:
5 42 6 8844 02.01
Голосование
Человек 2019 года…
5 32 6 6802 01.01

Популярное за неделю

Новости

Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге Как передает «Фонтанка», инцидент произошел на улице Бакунина, где из-за файеров и дымовых шашек злоумышленников было затруднено автомобильное движение…

5 74 6 39064
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 47 6 99853 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 120 6 19729 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Купили снега Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть!

5 266 6 223351 30.12
Kмедведев, недвижимость, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 136224 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8240049
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4321478

Сегодня в эфире