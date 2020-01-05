Структура «Альфа-групп» намерена взыскать 3,2 миллиарда рублей с богатейшей женщины России Елены Батуриной

Компания «A1» выкупила долг бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина и получила право требовать его от обанкротившейся кипрской компании Sarrio Investments Ltd. Об этом сообщил РБК представитель «A1». Там пояснили, что вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова имеет долг перед своим братом, возникший в результате покупки 25% акций компании «Интеко».

Виктор Батурин проходит процедуру банкротства и уже несколько лет пытается оспорить старые сделки с сестрой. Представитель Елены Батуриной называет все происходящее рейдерством.