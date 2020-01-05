Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Накануне в полуфинале подопечные Валерия Брагина обыграли в овертайме команду Швеции со счетом 5:4. Встреча прошла в Остраве. Лучшим игроком матча в составе россиян признан нападающий Егор Соколов. Он сказал Первому каналу, что команда приложит все усилия в борьбе за золото.

В финале россияне встретятся со сборной Канады, разгромившей минувшим вечером команду Финляндии со счетом 5:0.

Матч начнется в 21 час по московскому времени. Его будет транслировать Первый канал.

А в 17 часов за бронзу поборются Финляндия и Швеция.