В Хорватии сегодня пройдет второй тур президентских выборов

Лидером первого тура стал кандидат от Социал-демократической партии Зоран Миланович, набравший 29,5% голосов.

Он выступает за последовательный диалог со странами Европы, но при этом против вступления Хорватии в Еврозону. Также политик обещает бороться с коррупцией — его предвыборный лозунг «Президент с характером». В своей предвыборной речи Миланович заявил, что Хорватии нужен честный глава государства:

Лучшей демографической мерой является осознание жителями того факта, что ими руководят ответственные, нормальные и честные люди, что они обладают здоровой и ответственной властью. Потому что, когда у них этого нет, когда они чувствуют себя брошенными, они уходят.

Действующий президент республики Колинда Грабар-Китарович заняла в первом туре второе место, набрав 26,7% голосов.