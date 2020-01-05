Экзамен на получение водительских прав станет сложнее

Число вопросов хотят увеличить, сообщает «Российская газета». Сейчас перед теоретической частью надо учить около 800 вопросов. В ГИБДД считают, что будущему водителю в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему. Изменится и сама процедура проведения испытания. Теоретическая часть будет состоять из блоков «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология» и «Профессиональный блок».

Резко увеличивать число контрольных вопросов при сдаче на права очень неразумно, сказал «Эху Москвы» ведущий телеграмм— и инстаграм-каналов Автотелеграм Дмитрий Баринов.

Нововведения должны вступить в силу с 1 октября 2020 год.