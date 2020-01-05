Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США, сегодня доставят в Тегеран

По пути в Тегеран траурная процессия с телом Касема Сулеймани и других убитых в результате ракетного удара США посетит священные для шиитов иракские города Кербела и Наджаф. Власти Ирака предлагали провести в своей стране пышные похороны Сулеймани. Но в итоге было решено доставить тело командующего элитным подразделением «Аль-Кудс» на родину. Проститься с одним из самых влиятельных военнослужащих сегодня, как ожидается, приедут многие иранцы. Церемония в Тегеране продлится три дня. Вчера она прошла в Багдаде. В ней участвовал и премьер страны Абдель Махди. Десятки тысяч людей присоединились к траурному шествию, они несли флаги Ирака, проиранских шиитских группировок, кричали «Смерть США». Сулеймани был убит в ночь на пятницу близ аэропорта Багдада. Приказ нанести ракетный удар своим военным отдал президент Дональд Трамп. Он обвинил Сулеймани в многочисленных убийствах и терактах, в том числе американцев. В Иране пригрозили Штатам жестокой местью и объявили, что Америка начала войну.

Похороны иранского генерала, как ожидается, пройдут во вторник в его родном городе Керман.