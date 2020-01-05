Пять британских политиков к настоящему моменту включились в борьбу за пост нового лидера Лейбористской партии

Минувшим вечером о своем вступлении в гонку объявили теневой министр по вопросам Brexit Кир Стармер (он считается одним из фаворитов гонки), а также рядовые депутаты-лейбористы Джесс Филлипс и Лиса Ненди. На пост главы оппозиционной партии претендуют также министр иностранных дел в теневом кабинете лейбористов Эмили Торнберри и теневой министр финансов Клайв Льюис.

Стармер является сторонником сохранения членства Великобритании в ЕС и выступает за проведение повторного референдума по вопросу Brexit. Его главным конкурентом считается теневой министр по делам бизнеса Ребекка Лонг-Бейли. Она пока официально не выставила свою кандидатуру на пост лидера партии.