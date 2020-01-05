В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

На пост главы государства претендуют кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующий президент Колинда Грабар-Китарович.

Более 6,5 тысяч участков для голосования в республике и за рубежом будут работать с 7 до 19 часов по местному времени (с 9 до 21 мск). Для победы необходимо набрать простое большинство голосов.