В подмосковных Мытищах ликвидировано открытое горение на складе пластика и оборудования для бассейнов

Об этом сообщили РИА Новости в МЧС. Тушение продолжалось почти два часа. Площадь пожара составила 1600 кв. м, он получил второй ранг сложности. Во время происшествия людей в здании не было.
2020-01-05T05:05:00+03:00
2020-01-05T05:07:11+03:00
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05:05, 05 января 2020
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