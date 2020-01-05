Дональд Трамп пригрозил «очень быстрым и сильным» ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

По словам президента США, некоторые из выбранных мишеней имеют большое значение для Тегерана. О каких именно целях идет речь, он не уточнил. Глава Белого дома пояснил в Twitter, что их число равно количеству американских заложников, «захваченных Тегераном много лет назад». «США более не хотят каких-либо угроз», — написал он, комментируя обещания иранских властей отомстить за убийство своего генерала Касема Сулеймани. Трамп подчеркнул, что Вашингтон избавил мир от террористического лидера». Сулеймани, по его словам, ответственен за организацию атаки на американское посольство в Багдаде, также он готовил нападения в других местах.