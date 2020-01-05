В США по требованию активистов отменили концерты российского саксофониста Игоря Бутмана

Они должны были пройти в клубах штатов Мичиган и Массачусетс. Как сообщила в Твиттере организация Arts Against Aggression, протест объясняется политическими взглядами музыканта, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Организация также отметила, что джаз не должен использоваться для оправдания тирании, угнетения и войны. Бутман подтвердил в Фейсбуке, что один клуб действительно отменил его выступление, выплатив при этом компенсацию. Другой концерт, по его словам, не получится дать из-за срочных дел.
2020-01-05T04:10:00+03:00
2020-01-05T04:11:56+03:00
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04:10, 05 января 2020
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