В подмосковных Мытищах произошел пожар на складе с пластиком и оборудования для изготовления бассейнов

На момент возгорания в здании людей не было, сообщает пресс-служба МЧС. Огонь локализован на площади 1600 кв.м. На месте работают 72 человека и 21 единица техники. Ведется работа по недопущению распространения огня на соседнее здание.
2020-01-05T04:08:00+03:00
2020-01-05T04:10:15+03:00
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04:08, 05 января 2020
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