США начали переброску более четырех тысяч военных в Кувейт на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США Майка Бернса. Около 700 военнослужащих уже отправились на Ближний Восток, еще примерно 3,5 тысячи десантников будут переброшены в ближайшее время. Жена одного из военных рассказала агентству, что отъезд ее супруга был настолько резким и неожиданным, что они не успели попрощаться даже по телефону.