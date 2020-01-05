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04:06, 05 января 2020

США начали переброску более четырех тысяч военных в Кувейт на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США Майка Бернса. Около 700 военнослужащих уже отправились на Ближний Восток, еще примерно 3,5 тысячи десантников будут переброшены в ближайшее время. Жена одного из военных рассказала агентству, что отъезд ее супруга был настолько резким и неожиданным, что они не успели попрощаться даже по телефону.



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