По военному колледжу в Триполи нанесен авиаудар

Погибли, по меньшей мере, 28 кадетов, около двух десятков ранены, сообщает ливийский информационный портал «Афригейтньюс» со ссылкой на представителей операции «Вулкан гнева», проводимой Правительством национального согласия. По другим данным, убито около 40 человек, в том числе турецкие офицеры. Правительство Фаиза Сараджа возложило ответственность за случившееся на силы, лояльные командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару. После новости о гибели студентов в Триполи, Мисурате и Зуваре, несмотря на поздний час, начались стихийные митинги с осуждением произошедшего.