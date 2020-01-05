Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января даст показания в качестве свидетеля в суде Дубая

Речь пойдет о судьбе 1,7 миллиардов долларов, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты. Иск подан Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ранее компания отказалась предоставить финансовую информацию, касательно продажи токенов Gram. В начале 2018 года Telegram объявила о планах запустить блокчейн-платформу для криптовалюты. Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON Issuer продали 2,9 миллиарда токенов и привлекли 1,7 миллиардов долларов. Минувшей осенью комиссия заявила, что это было сделано без необходимой регистрации, и добилась временного запрета в отношении компании. Telegram утверждает, что не нарушила законодательства США, поскольку Gram не является ценной бумагой.