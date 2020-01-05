Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января даст показания в качестве свидетеля в суде Дубая

Речь пойдет о судьбе 1,7 миллиардов долларов, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты. Иск подан Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ранее компания отказалась предоставить финансовую информацию, касательно продажи токенов Gram. В начале 2018 года Telegram объявила о планах запустить блокчейн-платформу для криптовалюты. Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON Issuer продали 2,9 миллиарда токенов и привлекли 1,7 миллиардов долларов. Минувшей осенью комиссия заявила, что это было сделано без необходимой регистрации, и добилась временного запрета в отношении компании. Telegram утверждает, что не нарушила законодательства США, поскольку Gram не является ценной бумагой.
2020-01-05T03:08:00+03:00
2020-01-05T03:09:21+03:00
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03:08, 05 января 2020
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