Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда

Об этом говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год. Правительству документ представят в декабре, на рассмотрение Госдумы его могут внести в марте 2021-го. Изменения коснутся статьи о неисполнении решения суда, максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.