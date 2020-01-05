Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда

Об этом говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год. Правительству документ представят в декабре, на рассмотрение Госдумы его могут внести в марте 2021-го. Изменения коснутся статьи о неисполнении решения суда, максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.
2020-01-05T03:07:00+03:00
2020-01-05T03:08:29+03:00
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03:07, 05 января 2020
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