Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам

Военные не пострадали, но могли пострадать гражданские лица. Иракские силы безопасности ведут расследование инцидентов, говорится в заявлении. Отмечается, что повышены оборонительные меры. При этом коалиция опровергла сообщения о нападениях на оперативный центр близ Мосула. Военные напомнили, что за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз. Были жертвы и пострадавшие среди иракских сил безопасности и военнослужащих коалиции.
2020-01-05T03:05:00+03:00
2020-01-05T03:06:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565863-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 05 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт Игоря Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор в штате Мичиган Как передает радио СВОБОДА, запланированное на 13 февраля мероприятие исчезло из календаря клуба после того, как местные активисты оповестили руководство заведения о политической позиции музыканта…