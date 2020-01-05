Коалиция США подтвердила, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам

Военные не пострадали, но могли пострадать гражданские лица. Иракские силы безопасности ведут расследование инцидентов, говорится в заявлении. Отмечается, что повышены оборонительные меры. При этом коалиция опровергла сообщения о нападениях на оперативный центр близ Мосула. Военные напомнили, что за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз. Были жертвы и пострадавшие среди иракских сил безопасности и военнослужащих коалиции.