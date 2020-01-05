Президент США предупредил о готовности нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил, что готов нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует американцев. Эта цифра символизирует число заложников, захваченных Ираном много лет назад, написал Трамп твиттере. По его словам, «некоторые выбранные объекты — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры». «США больше не хотят слышать угроз!», — добавил американский президент, комментируя обещание Тегерана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Трамп отметил, что США избавили мир от террористического лидера.
2020-01-05T03:03:00+03:00
2020-01-05T03:05:48+03:00
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03:03, 05 января 2020
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