Президент США предупредил о готовности нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил, что готов нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует американцев. Эта цифра символизирует число заложников, захваченных Ираном много лет назад, написал Трамп твиттере. По его словам, «некоторые выбранные объекты — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры». «США больше не хотят слышать угроз!», — добавил американский президент, комментируя обещание Тегерана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Трамп отметил, что США избавили мир от террористического лидера.