Двое мужчин, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии, смогут подать в суд на его компании

Двое мужчин, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии в документальном фильме «Покидая Неверленд», смогут подать в суд на две его компании. Это решение апелляционного суда Калифорнии стало возможным благодаря изменениям в законодательстве штата, повысившим предельный возраст по иску о сексуальном насилии в детстве. Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что инциденты произошли на ранчо Джексона «Неверленд» в конце 1980-х и начале 1990-х. Им тогда было 7 и 10 лет соответственно. Ранее суд отклонил их иски. Майкл Джексон скончался в 2009 году. Его семья опровергает выдвинутые против него обвинения.
2020-01-05T02:09:00+03:00
2020-01-05T02:11:08+03:00
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02:09, 05 января 2020
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