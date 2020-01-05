Наталья Поклонская предложила переименовать закон о домашнем насилии

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, такое название выставляет семью «местом ужаса и постоянных побоев». Поэтому, как считает депутат, его следует изменить на «закон об укреплении и сохранении семьи». По ее мнению, изменения в семейном законодательстве необходимы: в частности, важно судебное предписание, которое обезопасит женщину и детей «от домашнего тирана, потерявшего контроль над собой из-за слабости к алкоголю», и «спасет сотни жизней тех, кто не может себя защитить», написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте». Она предложила россиянам поучаствовать в поправках к проекту, отметив, что внесет свои после праздников.