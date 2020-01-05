Британия возобновит охрану судов в Ормузском проливе

Решение принято на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, передает Reuters со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса. Он сообщил, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. По его словам, американские силы в Ираке в течение нескольких последних месяцев «неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном сил». В то же время Уоллес призвал все стороны к деэскалации.

Британский МИД ранее рекомендовал подданным королевства отказаться от поездок в Иран и Ирак из-за напряженности в регионе после убийства Сулеймани.