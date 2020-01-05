ВВС западной коалиции во главе с США находятся в небе над шиитскими базами в иракском Эль-Каиме

Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас». По его информации, самолеты коалиции совершили минувшим вечером налет на штаб ополченцев на западе страны близ границы с Сирией. Есть убитые и раненые среди шиитских боевиков, их численность уточняется. Сейчас в район Эль-Каима направляется колонна карет скорой помощи. Удар последовал за заявлением командира группировки «Катаиб Хезболлах» Махера Хаммуда, который предупредил, что с вечера воскресенья все базы в Ираке, где находятся американские военнослужащие, станут мишенями шиитов. Он призвал иракских солдат «не становиться живым щитом для баз США и держаться от них на расстоянии не менее 1 км».
2020-01-05T02:04:00+03:00
2020-01-05T02:05:55+03:00
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02:04, 05 января 2020
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