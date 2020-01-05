Определился соперник российской сборной в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Канадцы разгромили в полуфинале команду Финляндии со счетом 5:0.

Ранее накануне в другом полуфинальном матче российские хоккеисты обыграли в овертайме команду Швеции (5:4). Финал турнира состоится сегодня, начало – в 21:00 мск. Матч за бронзу между шведами и финнами начнется в 17 часов.