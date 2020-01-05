Кабмин утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года

В нем прописаны необходимые экономические и социальные меры, в том числе по использованию благоприятных возможностей, появившихся из-за изменений климата. Подготовительные мероприятия проведут федеральные и региональные органы исполнительной власти. По данным Минвостокразвития, из-за таяния вечной мерзлоты Россия ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей, и в будущем сумма ущерба будет лишь расти. Если выбросы парниковых газов продолжат увеличиваться, может растаять до 70% многолетней мерзлоты, предупредили в Межправительственной группе экспертов по изменению климата.