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01:07, 05 января 2020

В Германии пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Германия сделает все возможное, в том числе путем переговоров с Ираном, чтобы не допустить эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас в интервью газете «Бильд ам зонтаг». Он отметил, что поддерживает
тесные контакты со своими французским и британским коллегами, главой дипломатии ЕС и госсекретарем США. Министр также высказался за продолжение участия Бундесвера в миссии по подготовке иракских сил безопасности, несмотря на возросшую напряженность в регионе. По его словам борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) остается в интересах Германии, а участие вооруженных сил страны в миссии в Ираке является важным элементом противодействия экстремистам.



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