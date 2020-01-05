В Германии пообещали сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Германия сделает все возможное, в том числе путем переговоров с Ираном, чтобы не допустить эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас в интервью газете «Бильд ам зонтаг». Он отметил, что поддерживает

тесные контакты со своими французским и британским коллегами, главой дипломатии ЕС и госсекретарем США. Министр также высказался за продолжение участия Бундесвера в миссии по подготовке иракских сил безопасности, несмотря на возросшую напряженность в регионе. По его словам борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) остается в интересах Германии, а участие вооруженных сил страны в миссии в Ираке является важным элементом противодействия экстремистам.