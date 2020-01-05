Расследованием нападения с ножом на прохожих в парижском пригороде занялась антитеррористическая прокуратура

Расследованием нападения с ножом на прохожих в парке парижского пригорода занялась французская антитеррористическая прокуратура. Дело переквалифицировали в террористическую атаку. В пятницу, сразу после инцидента французские СМИ сообщали, что 22-летний нападавший страдал психическими отклонениями, и по свежим следам это происшествие не рассматривалось как терроризм. Однако начатое следствие привело к другим выводам. Как сообщил прокурор, серьезное психическое расстройство нападавшего доказано, однако, расследование позволило установить его определенную радикализацию, а также организованную подготовку к его действиям. Так, нападавший в 2017 году принял ислам, ножевые удары он наносил с криком «аллах акбар». Убийца не тронул первого прохожего, так как тот заявил, что он мусульманин, и смог прочитать исламскую молитву. В сумке нападавшего, найденной на месте преступления, обнаружены экстремистские исламские тексты и своего рода завещание, с каким обычно террористы готовятся к своим актам. Напомню, жертвой преступника стал один человек, двое ранены. Нападавший был застрелен полицейскими.