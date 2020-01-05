В Лос-Анджелесе сегодня пройдет вручение премии «Золотой глобус»

«Золотой глобус» этого года особенно выделяется тем, что по количеству номинаций конкурентов – крупные киностудии – обогнал американский стриминговый гигант Netflix. Это случилось впервые. У него 34 номинации, 17 из которых в полнометражном кино. У другого потокового сервиса HBO 15 номинаций, среди которых «Чернобыль», который претендует на награду в категории «Лучший мини-сериал или телефильм». За звание лучшего фильма поборются «1917», «Ирландец», «Джокер», «Два папы» и «Брачная история». У этой картины шесть номинаций – рекорд этого года. У «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино их пять. В числе фаворитов в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» Хоакин Феникс — «Джокер» и Адам Драйвер, сыгравший в «Брачной истории». Его партнерша по фильму Скарлетт Йохансон поборется за лучшую женскую роль. Среди претендентов на победу в номинации лучшая режиссура — Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Чжун Хо, Сэм Мендес и Тодд Филлипс.

Премию присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, основанная в Лос-Анджелесе в 1943 году. Часто фавориты «Золотого глобуса» становятся обладателями «Оскара».