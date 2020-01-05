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00:03, 05 января 2020

В Хорватии сегодня пройдёт второй тур президентских выборов

От них зависит, кто будет управлять страной – консерватор или либерал.

Во втором туре встретятся действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и оппозиционный кандидат, бывший премьер Зоран Миланович. Главу страны поддерживает правящая правоконсервативная партия «Хорватское демократическое содружество», её оппонента – социал-демократы. Действующий президент выступает за членство Хорватии в ЕС, где Загреб впервые председательствует с начала года, но при этом призывает развивать диалог с Россией. Грабар-Китарович также обещает новые рабочие места и достойную зарплату. Миланович в случае избрания намерен развивать партнёрство с Евросоюзом и США. Он обещает усилить борьбу с коррупцией, и сделать цитата «общество равных граждан». Предстоящее голосование наблюдатели называют проверкой для правящей партии, поскольку в этом году в Хорватии пройдут парламентские выборы. Напомню, что в первом туре кандидат от оппозиции получил около трети голосов, обойдя на несколько процентов президента страны.

Грабар-Китарович руководит Хорватией почти 5 лет. Она первая женщина-президент в истории страны.



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