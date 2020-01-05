Парламент Ирака сегодня проведет экстренное заседание в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани

Он погиб в результате авиаудара США, нанесенного рядом с аэропортом Багдада.

Одним из главных вопросов, который будут обсуждать иракские депутаты, предположительно станет целесообразность присутствия американских войск на территории страны. Об этом сообщает агентство France Press. Сейчас в Ираке действует группа из более чем 5 тысяч солдат армии США. При этом накануне в Вашингтоне сообщили о намерениях отправить еще 3,5 тысячи человек на Ближний Восток – в том числе в Ирак и Кувейт. В Багдаде убийство Сулеймани, возглавлявшего элитное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, считают нарушением суверенитета и актом агрессии со стороны США. Власти Ирака также утверждают, что не были в курсе готовившегося авиаудара. В Вашингтоне, в свою очередь, сказали, что будут разочарованы, если иракский парламент выскажется за сворачивание американского военного присутствия. По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, убийство Сулеймани рассматривается Белым домом как поддержка народа Ирака против, по его мнению, угнетателей из Ирана. В свою очередь, в Пентагоне назвали Сулеймани организатором атак на базы международной коалиции.

Вместе с Сулеймани в результате авиаудара, нанесенного в пятницу, погибли еще 11 человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.