Вторым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады.

В полуфинальном матче она всухую (5:0) обыграла команду Финляндии. За титул чемпиона мира канадцы в воскресение сразятся с россиянами, которые ранее выиграли у сверстников из Швеции со счетом 5:4.
2020-01-04T23:33:00+03:00
2020-01-04T23:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:33, 04 января 2020
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