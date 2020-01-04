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23:03, 04 января 2020

Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции

Как говорится в предупреждении Национального метеобюро, в ночь на воскресенье в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, за время которого может выпасть от 20 до 40 см осадков. Непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч. В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.



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