Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции

Как говорится в предупреждении Национального метеобюро, в ночь на воскресенье в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, за время которого может выпасть от 20 до 40 см осадков. Непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч. В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.
2020-01-04T23:03:00+03:00
2020-01-04T23:05:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565833-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт Игоря Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор в штате Мичиган Как передает радио СВОБОДА, запланированное на 13 февраля мероприятие исчезло из календаря клуба после того, как местные активисты оповестили руководство заведения о политической позиции музыканта…