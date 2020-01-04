Минюст инициирует корректировку брачного возраста

Эта инициатива включена в план законопроектной работы правительства России на год. Никаких подробностей пока не известно, однако эксперты «РГ», утверждают, что речь идет о понижении брачного возраста. Ранее в Минюсте говорили, что повышаться этот возраст не будет ни при каких обстоятельствах. Сейчас, согласно Семейному кодексу, при «наличии уважительных причин» вступать в брак могут лица, достигшие 16 лет. При этом регионы могут дополнительно снижать брачный возраст.
2020-01-04T23:02:00+03:00
2020-01-04T23:04:54+03:00
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23:02, 04 января 2020
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