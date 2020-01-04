Минюст инициирует корректировку брачного возраста

Эта инициатива включена в план законопроектной работы правительства России на год. Никаких подробностей пока не известно, однако эксперты «РГ», утверждают, что речь идет о понижении брачного возраста. Ранее в Минюсте говорили, что повышаться этот возраст не будет ни при каких обстоятельствах. Сейчас, согласно Семейному кодексу, при «наличии уважительных причин» вступать в брак могут лица, достигшие 16 лет. При этом регионы могут дополнительно снижать брачный возраст.