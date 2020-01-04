Власти Белоруссии договорились с Россией о поставке первой партии нефти по цене без премии

Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», в ближайшее время республика получит необходимые объемы сырья для безостановочной работы НПЗ в январе. «Белнефтехим» также пообещал продолжить «заключение новых контрактов, исключающих премии поставщикам». По информации источника ТАСС, поставлять нефть в Белоруссию будут две российские компании, в основном «РуссНефть». Замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что Белоруссия ожидает получить из России 650 тонн нефти к концу января.
2020-01-04T23:02:00+03:00
2020-01-04T23:04:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565829-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 04 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Вслед за бостонским джаз-клубом RegattaBar концерт Игоря Бутмана отменил и джаз-клуб в Энн-Арбор в штате Мичиган Как передает радио СВОБОДА, запланированное на 13 февраля мероприятие исчезло из календаря клуба после того, как местные активисты оповестили руководство заведения о политической позиции музыканта…