Неизвестные обстреляли минами окрестности штаба объединенных иракских сил на севере страны

Как сообщают местные СМИ, этот комплекс используют американские военные. Ранее три ракетных обстрела произошли в Багдаде. В частности, ракеты упали в центре города неподалеку от посольства США, в респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе военной базы «Балад». Иракское шиитское ополчение пригрозило с воскресенья атаковать базы в Ираке, которые используют американские военнослужащие в ответ на гибель генерала Касема Сулеймани.