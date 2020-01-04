Неизвестные обстреляли минами окрестности штаба объединенных иракских сил на севере страны

Как сообщают местные СМИ, этот комплекс используют американские военные. Ранее три ракетных обстрела произошли в Багдаде. В частности, ракеты упали в центре города неподалеку от посольства США, в респектабельном квартале аль-Джадрия и в районе военной базы «Балад». Иракское шиитское ополчение пригрозило с воскресенья атаковать базы в Ираке, которые используют американские военнослужащие в ответ на гибель генерала Касема Сулеймани.
2020-01-04T23:01:00+03:00
2020-01-04T23:03:59+03:00
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23:01, 04 января 2020
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