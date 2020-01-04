Власти Ирака объявили в стране трехдневный траур в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани

Он был убит в результате американского авиаудара. Удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Как утверждают в Вашингтоне, планировавшиеся иранским генералом атаки могли привести к гибели сотен американцев и иракцев.
2020-01-04T23:01:00+03:00
2020-01-04T23:01:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 04 января 2020
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