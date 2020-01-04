Российская комедия «Холоп» собрала за 10 дней проката более миллиарда рублей

Это следует из статистики, опубликованной Единой информационной системы Фонда кино.

Еще в день премьеры и на предпродажах картина Клима Шипенко «Холоп» собрала 55 млн рублей. В дальнейшем же, согласно статистике Фонда кино, сборы день ото дня только возрастали. В свой первый уик-энд – и последний в 2019 году – российская комедия заработала уже более 300 млн рублей. На второй неделе показа касса картины превысила 500 млн с учетом билетов, купленных и на последующие дни. Общие сборы же комедии «Холоп» превысили миллиард, при том, что ее бюджет – лишь 160 млн рублей. Картина стала 13-м российским фильмом, который в отечественном прокате достигнул такой отметки. Лидером же пока остается фильм «Движение вверх» о победе сборной СССР над США в баскетбольном финале Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Картина заработала свыше 3 млрд рублей, или более 53 млн долларов, что для российских фильмов также является рекордом.

Комедия рассказывает о мажоре Грише, сыне богатого бизнесмена. Его отец хочет исправить поведение своего ребенка, подстроив аварию и перенеся его в специально подготовленную деревню, где воссоздается атмосфера 19 века.