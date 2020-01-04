Вашингтон пока не намерен наносить новые удары по иранским формированиям на территории Ирака и других стран, если американские силы не будут атакованы. Во всяком случае, так утверждает Си-эн-эн со ссылкой на источники из числа официальных лиц США. По сведениям телеканала, американские военные и сотрудники разведслужб сейчас анализируют ситуацию с тем, чтобы понять, когда и как Иран ответит на гибель командующего иранским спецназом «Аль Кудс» Касема Сулеймани. Си-эн-эн утверждает, что свидетельства подготовки исламской республики К применению баллистических ракет малой и средней дальности. Вашингтон пытается получить больше информации с помощью спутников и других видов разведки. Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф пообещал, что США ответят за убийство Сулеймани.

Между тем, «зеленая зона» Багдада и база ВВС Ирака, где расквартированы американские войска, сегодня подверглись ракетному обстрелу. Как передает «Аль-Арабия» две ракеты типа «Катюша» разорвались неподалеку от посольства США . Еще четыре ракеты упали на территории авиабазы жертв и разрушений нет. Сообщается также о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек. Ответственность за атаки пока никто на себя не взял. Сегодня же ополчение Ирака, входящее в вооруженные силы страны предупредило иракские силы безопасности об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресения. Похороны Касема Сулеймани пройдут в его родном городе Керман 7 января. Об сообщил Корпус стражей Исламской революции. Сегодня и в ближайшие дни в Иране будут проходить траурные церемонии. В Ираке объявлен трехдневный траур.