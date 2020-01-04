Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода

При наличии уважительной причины срок увеличится еще на три года. Об этом РИА рассказали в пресс-службе «Столото». В случае если участник не объявится в указанные сроки, вся сумма в полном объеме будет перечислена в госбюджет. 1 января житель Москвы выиграл в лотерею «Русское лото» миллиард рублей. Это был первый в истории России розыгрыш такой суммы. Выигрышный купон был куплен в Москве за 100 рублей. Владелец пока не объявился.
2020-01-04T21:04:00+03:00
2020-01-04T21:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 04 января 2020
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