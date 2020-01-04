На молодежном Чемпионате мира по хоккею начинается второй полуфинальный матч

Встречаются сборные Канады и Финляндии.

Год назад соперники встречались в четвертьфинале. И тогда все тоже прогнозировали победу кленовых листьев. Хоккеисты Суоми уступали в счете еще за минуту до серены. Но смогли сравнять счет. А в овертайме добиться победы. После чего, напомню, стали Чемпионами мира.

Справедлоивости ради, сегодняшняя финская сборная по составу куда скромнее. Но и канадцы далеко не идеальны. Чего стоит одно лишь поражение от россиян с разгромным счетом 0-6. Впрочем, букмекеры перед вторым полуфиналом все равно отдают предпочтение канадской молодежке. Трансляцию встречи сборных Финляндии и канады ведет в эти минуты МАТЧ ТВ.

Первым финалистом молодежного ЧМ стала сборная России, одолевшая в овертайме шведов 5-4