Десять самых щедрых филантропов минувшего года перечислили более 13 млрд долларов университетам и больницам

По данным Forbes, многие поставили личные рекорды благотворительности, а Оксфордский университет получил крупнейший в своей истории взнос. Самым щедрым благотворителем в прошлом году стал индийский миллиардер Азим Премджи. Его взнос в виде акций IT-компании Wipro стоимостью 7,6 млрд долл. достался благотворительному фонду, который занимается образованием. На втором месте — Уоррен Баффет, который передал активы на 3,6 млрд. в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Все остальные крупнейшие пожертвования были заметно меньше и не превышали миллиардной отметки.
2020-01-04T20:31:00+03:00
2020-01-04T20:34:43+03:00
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20:31, 04 января 2020
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