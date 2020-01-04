Федеральный съезд «Зеленых» одобрил пакт о правительственной коалиции с консервативной Австрийской народной партией

Федеральный съезд партии «Зеленые» одобрил пакт о правительственной коалиции с консервативной Австрийской народной партией. Лидер АНП Себастьян Курц и лидер «Зеленых» Вернер Коглер представили 2 января программу будущего совместного коалиционного правительства Австрии. Оно будет состоять из 10 министров от АНП и четверых — от партии «Зеленые». Курц вернется на пост канцлера Австрии, Коглер станет вице-канцлером. Накануне коалицию с «зелеными» одобрил съезд АНП. Как ожидается, первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии «Зеленые» будет приведен к присяге 7 января.