Две ракеты разорвались в окрестностях посольства США в Багдаде

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают западные агентства. По сведениям телеканала «Скай ньюс — Арабия», взрывы прогремели в т.н. «зеленой зоне», где расположены правительственные здания и диппредставительства. По предварительным данным, жертв нет.

