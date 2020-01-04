Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена

Во всяком случае, так утверждает зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. По его словам, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн. Вместе с тем представитель концерна отказался назвать российские компании, с которыми ведет переговоры об условиях поставок. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из России в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть. По информации источника ТАСС в отрасли, поставки нефти из России на белорусские НПЗ готовы начать две российские компании: «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар».
2020-01-04T20:01:00+03:00
2020-01-04T20:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 04 января 2020
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