Толпа молодых людей с нацистской символикой преградила автомобильное движение в Санкт-Петербурге

Как передает «Фонтанка», инцидент произошел на улице Бакунина, где из-за файеров и дымовых шашек злоумышленников было затруднено автомобильное движение. Кроме того, молодые люди пугали прохожих и выкрикивали нацистские лозунги. К моменту приезда наряда полиции все уже разошлись. Правоохранители сейчас изучают видео с инцидентом, которое выложено в сети.